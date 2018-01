Lavoratori in mobilità, Di Natale: “Atto di indirizzo per provvedimenti urgenti”

Sulla spinosa questione dei lavoratori in mobilità, il consigliere provinciale, Graziano Di Natale, in forza al Pd, chiede alle diverse parti politiche di unire le forze: «I Consigli Comunali della Provincia di Cosenza adottino atto di indirizzo per chiedere alla Regione Calabria e al Ministero del Lavoro provvedimenti urgenti volti al mantenimento in servizio degli ex percettori della mobilità in deroga».

«L’esperienza dei lavoratori in mobilità in deroga – continua Di Natale – non può essere abbandonata dalle istituzioni che hanno il dovere di intervenire a favore di quanti in questi anni e in questi mesi hanno dato il loro prezioso contributo negli Enti dove hanno prestato servizio».

Pertanto Di Natale auspica che governo regionale e Ministro del Lavoro si prendano le proprie responsabilità assumendo «iniziative per consentire a questi lavoratori di continuare la loro esperienza ed iniziare un processo di reinserimento. Ci troviamo di fronte a padri di famiglia o mamme che hanno adempiuto con spirito di sacrificio ai loro doveri lavorativi. Anche con molti sacrifici, perché ad oggi non sono stati neanche retribuiti».

Le istituzioni non possono restare a guardare difronte ad un simile dramma sociale ed è per questo che il consigliere “anziano” dell’assise provinciale, guidata da Franco Iacucci, ha deciso di invitare tutti i consigli comunali della Provincia di Cosenza ad adottare un atto di indirizzo da inviare alla Regione Calabria e al Ministero del Lavoro.

«In tal senso – ha concluso Di Natale – nella mia qualità di Consigliere Provinciale, al piu’ presto, promuoverò una iniziativa presso la Provincia di Cosenza al fine di presentare l’atto di indirizzo che dovrà essere valutato e adottato dai singoli consigli comunali».