L’attore reggino Valerio Aulicino debutta a Roma

Debutto romano per l’attore reggino Valerio Aulicino il 27 e 28 gennaio al Piccolo Teatro della Garbatella a Roma. Reciterà ne “L’Apocalisse del potere – Primo Atto” sceneggiato e diretto da Francesco Olivieri.

Come ogni disciplina artistica, il teatro deve fare parte di te, deve scorrerti nelle vene e soltanto se ciò si verifica vuol dire che sei un bravo attore, uno vero.

Valerio, tappa dopo tappa, sta entrando nella nicchia degli attori impegnati. Esperienza che fa naturalmente il paio con la sua formazione di teatro classico che l’ha portato a calcare le scene di moltissime importanti rappresentazioni al Teatro Greco di Siracusa prima da allievo e poi da attore.

Che il palco del Piccolo Teatro della Garbatella in Roma non sarà la piattaforma di atterraggio ma la sua rampa di lancio non è soltanto una speranza ma una convinzione!

“Ariel Saga Movie” prima di essere adattato per il teatro nasce come una vera Saga Cinematografica a tema, suddivisa sia in episodi che si svolgono in varie epoche storiche, sia ispirata a diversi generi filmici e letterari.

Al fine di divulgare il messaggio e quindi di coinvolgere un pubblico curioso “Apocalisse del potere – Primo Atto – Spettacolo Teatrale” vuole trasformarsi in un episodio post-moderno, ambientandosi appunto nel 2023 in qualità di antefatto, prima dunque dei successivi eventi.

La Compagnia della Crisalide della Sirena presenta il 27 e 28 Gennaio 2018 al Piccolo Teatro della Garbatella di Roma il primo spettacolo teatrale tratto dalla saga cinematografica indipendente post-moderna su tutte le facce dell’amore – “Ariel Saga Movie”, dall’idea del giovane regista Francesco Olivieri, il quale scrive e dirige una pièce peculiare, presentazione appunto del suo progetto a cui già lavora da diversi anni.