Lamezia Terme – Presentazione Bando Voucher per digitalizzazione delle pmi del Mise

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione VIII Ispettorato Territoriale Calabria in collaborazione conUnioncamere Calabria,Desk Enterprise Europe Networke Unindustria Calabria promuovono l’incontro tecnico di presentazione del BandoVoucher per la digitalizzazione delle PMIdel Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)che si terrà il prossimo giovedì 18 gennaio a partire dalle ore 10.00 presso la Sala Conferenze di Unioncamere Calabria a Lamezia Terme.

Il Bando Voucher Digitalizzazione PMIè una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

Il voucher è utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici. Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite procedura informatica a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda.

All’incontro tecnico prenderanno parte i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione VIII Ispettorato Territoriale Calabria,diInvitalia (Assistenza Tecnica MISE DGIAI),diUnindustria Calabria eUnioncamere Calabria.

A conclusione della presentazione del bando sarà possibile, per i soggetti che ne avranno fatto richiesta in sede di registrazione all’evento(termine ultimo 16.01.2018), effettuare incontri individuali di assistenza con il Funzionario di Invitalia (Assistenza Tecnica MISE DGIAI).