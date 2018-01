Lamezia Terme, compattatore di rifiuti in una buca recuperato dai vigili del fuoco

Condividi

Squadre del comando provinciale sono intervenute questa mattina presso la ditta Daneco nella zona industriale ex sir di Lamezia Terme per recupero automezzo compattatore rifiuti solidi urbani indifferenziati.

Un automezzo compattatore, in fase di scarico del cassone nella buca di raccolta situata all’interno del capannone, finiva con la parte posteriore dentro la buca stessa.

Solo la presenza di una considerevole quantità di rifiuti all interno ha evitato che l’automezzo finisse ad una profondità di circa otto metri.

L’intervento dei vigili del fuoco, protrattosi diverse ore è valso al recupero del compattatore che è stato rimesso in carreggiata anche con l ausilio di un’autogrù

Non si registrano danni a persone.