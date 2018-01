Lamezia Terme – Appuntamento della rassegna resistente di Casarossa40

Condividi

Sabato 03 febbraio (Palazzo Panariti – ore 18:00) il 2° appuntamento della quarta edizione della rassegna resistente di Casarossa40 vedrà come ospiti Vincenzo MILIUCCI e Graziella BASTELLI, insieme ai quali si farà il punto sulle lotte in difesa del territorio, dei beni comuni e per il diritto alla salute.