La Direzione Provinciale del Pd di Catanzaro è convocata il 10 gennaio

La Direzione Provinciale del Pd di Catanzaro è convocata per Mercoledì 10 Gennaio c.a. alle ore 16.30 presso la sede del Pd Regionale di Lamezia Terme in via delle Nazioni, avente all’oggetto dell’ordine del giorno la discussione sull’avvio della campagna elettorale delle prossime elezioni nazionali del 04 Marzo e conseguenti determinazioni.