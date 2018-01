Istituto Comprensivo “Falcomatà Archi”, festa piano nazionale scuola digitale

Condividi

Grazie alla collaborazione ed allo spirito innovatore di tutti i docenti, coordinati dalla Dirigente Scolastica Serafina Corrado, dal 18 al 20 gennaio 2018 l’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi” è stato il teatro della Festa del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, avviato il 27 ottobre 2015 e che, dopo aver compiuto il suo secondo anno di attuazione, si avvia a grandi passi ad intraprendere il terzo.

L’incontro, innanzitutto, è stato un’ottima occasione per sviluppare una riflessione sul percorso di crescita dell’innovazione digitale nelle scuole, sulle buone pratiche e sulle azioni da realizzare in futuro.

Entrando più nel dettaglio, nel corso dell’iniziativa è stata promossa la conoscenza della robotica educativa e del coding, visti come strumenti per una didattica innovativa che pone l’alunno al centro del processo cognitivo e come importanti metodologie per favorire l’apprendimento attraverso il fare.

Grande attenzione, inoltre, per la sicurezza in rete: l’avvento di nuove tecnologie ed il veloce cambiamento di quelle esistenti offre tantissime opportunità ma anche qualche rischio: ecco perché è importante che la formazione ad un utilizzo responsabile passi dalla scuola in modo che le nuove tecnologie diventino strumento efficace per supportare l’apprendimento dei ragazzi.

L’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi” ha promosso, all’interno delle proprie aule, alcune interessanti iniziative didattiche.

Innanzitutto il Coding che consiste in una serie di attività laboratoriali per conoscere e capire il linguaggio della programmazione in coerenza con CodeWeek e con l’Ora del codice.

Per gli amanti della rete e per coloro che sono curiosi di conoscerla si è svolta l’iniziativa Internetopoli, ovvero un interessante viaggio alla scoperta della Rete per imparare ad orientarsi evitando i rischi, godendosi il paesaggio e arrivando sicuri a destinazione.

Attraverso le Gare di OPS (Olimpiadi di problem solving), poi, gli alunni di alcune classi della scuola secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Falcomatà- Archi hanno avuto l’imperdibile occasione di misurarsi con i propri coetanei.

Non meno interessante è stato il Bebras dell’informatica, un’occasione irripetibile per avvicinare gli studenti al mondo dell’informatica in modo divertente.

Infine, è stato proiettato il video “I #Super-errori” per aiutare gli studenti a comprendere e conoscere meglio i pericoli della Rete e come prevenirli utilizzando con consapevolezza e padronanza le risorse di Internet.

Un insieme di sperimentazioni ed attività che fanno della nostra Istituzione un sistema all’avanguardia che coniuga innovazione e tradizione, da sempre binomio vincente. A riprova di questo, i nostri ragazzi si mettono in gioco quotidianamente dimostrando competenze ed abilità e raggiungendo ottimi risultati nell’ambito di tutte le discipline scolastische.