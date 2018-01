Intesa tra Confagricoltura e Università Mediterranea

Condividi

Venerdi 2 Febbraio c.a. – alle ore 10.30 – presso la sede di Confagricoltura Reggio Calabria in via Cardinale Tripepi n. 7 (fronte parcheggio – Istituto De Blasi), si terrà la conferenza stampa di presentazione del Protocollo d’Intesa tra il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e i Giovani di Confagricoltura – ANGA- Calabria.

Oggetto del Protocollo d’Intesa è la cooperazione tra i Giovani imprenditori di Confagricoltura ed il Dipartimento di Agraria al fine di promuovere ed avviare attività di approfondimento tecnico, scientifico, professionale e formativo, dedicate agli studenti, ai neolaureati ed alle imprese. Si è ritenuto necessario, pertanto, intraprendere un percorso comune tra ricerca e tessuto aziendale produttivo per far fronte alle moderne esigenze di competitività e sostenibilità delle imprese agricole Calabresi.

Interverranno alla Conferenza Stampa il Prof. Giuseppe Zimbalatti – Direttore del Dipartimento di Agraria ed il Dott. Giuseppe Barbaro – Pres. dei Giovani di Confagricoltura – ANGA – Calabria.