Incanto al Castello di Reggio Calabria, Magic Role & Tales

Dal 16 al 18 Febbraio 2018, presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria, si svolgerà l’evento culturale “INCANTO AL CASTELLO” – Magic Role & Tales, promosso dalla Cooperativa Sociale Turismo per Tutti cellula del sistema di lavoro A.C.U. (Azione Cristiana Umanitaria) di Catona, fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri, in collaborazione con l’Associazione Role & Roll. L’evento racconterà la storia e le tradizioni collegate alla figura storica del castello, dalla costruzione all’ultima restaurazione, in chiave mitico-religiosa e fantasy di specifici momenti storici. Numerosi figuranti ed intrattenitori in costume animeranno il castello con rappresentazioni storiche, workshop, giochi e conferenze in movimento. Tutti i giorni, gruppi di figuranti impersoneranno gli abitanti del castello intenti in scene di vita reale dell’epoca che trasporteranno i visitatori nella storia del castello invitandoli a partecipare ai vari eventi: vita dei capitani di ventura, ideazione delle strategie difensive del castello, addestramento reclute, tavoli del saltimbanco, tavolo dell’alchimista, tavolo di creazione stendardi. Sono previsti dei momenti ludici con Giochi di ruolo ambientati all’interno del Castello Aragonese; disegnatori ed illustratori provvederanno a realizzare opere fantasy medievali con tema il Castello ed eventi che lo hanno visto come protagonista. Inoltre, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a conferenze che si svolgeranno come una passeggiata didattica all’interno del Castello durante la quale verrà spiegato il collegamento esistente tra il Castello, i differenti periodi storici e l’immaginario collettivo in particolare saranno trattate le tematiche mitiche, mistiche e folkloristiche. Il 18 Febbraio è previsto un Cosplay Contest, ovvero una gara in costume con sezione dedicata ai Cosplay ispirati a personaggi del fantasy, di fumetti e di film, con l’aggiunta di una sezione dedicata ai cosplay rievocativi storici, i cui costumi dovranno essere in linea con la storia e il tempo del Castello. Ricordiamo che l’evento, rientra nell’ambito del progetto “L’Antico Tesoro nel Cuore di Reggio” cofinanziato dal Dipartimento Turismo e Beni Culturali della Regione Calabria sulla base dell’Accordo di Valorizzazione siglato dal Comune di Reggio Calabria e la Regione Calabria il 20 febbraio 2014.