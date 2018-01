High School Game – La sfida prosegue a Lamezia Terme

Condividi

Si svolgeranno il 29 gennaio alle ore 10 presso il Liceo classico Fiorentino e alle 1140 presso l’Ite De Fazio le selezioni per accedere alla finale del concorso nazionale High School Game al quale partecipano 300 scuole italiane e proprio una scuola calabrese, il liceo scientifico di Trebisacce, l’anno scorso ha avuto il merito di salire sul primo gradino del podio. Protagonisti gli studenti di quarta e quinta che risponderanno ad un quiz su vari temi. Gli studenti potranno partecipare nella stessa giornata ad un corso di orientamento con i referenti dell’Università della Calabria a cura di Maurizio Trobia e Maria Garofalo; proprio l’Unical ospiterà la finale regionale il 6 aprile.

Verrà inoltre presentata la settima edizione del progetto didattico “Travel game work on board” promosso dalla Planet Multimedia e la Grimaldi tour operetor. A tale evento parteciperanno diverse scuole di ogni angolo della Penisola con la finalità di coinvolgere gli studenti in un viaggio realmente formativo dove potranno socializzare con altre realtà scolastiche e occupare il tempo della navigazione con attività di laboratorio che possono essere certificate come ore di alternanza scuola lavoro.

Non resta che augurare ai ragazzi di Lamezia Terme: vinca il migliore.