Gioiosa Ionica (RC) – Prosegue l’attività formativa di Alessco e Provincia

Nuovo incontro formativo “tra le parti” siglato GreenS. Il 2018 segna una tappa fondamentale per la ALESSCO, l’Agenzia per l’Energia della Provincia di Cosenza che, col supporto della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza, porta avanti un progetto volto a favorire l’innovazione e la qualità di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.

L’importante iniziativa di cui Alessco è promotrice, ha già raccolto le adesioni di importanti stakeholders del territorio nel corso delle precedenti tavole rotonde finalizzate alla firma di un Protocollo d’Intesa con importanti associazioni di categoria tra cui: Legacoop, Confartigianato, Confindustria, Cia Calabria Nord, Confagricoltura, CNA e Confsercenti Cosenza.

I destinatari del prossimo seminario formativo saranno, invece, funzionari e dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni preposti ai settori di economato, LLPP, Ambiente, alle Centrali di committenza, dipendenti di enti pubblici e società a partecipazione pubblica. L’incontro si terrà martedì 16 gennaio dalle 9.30 alle 13 presso l’Auditorium Comunale di Gioiosa Ionica, adiacente la Scuola Media “Cento”, in via Rubina. L’attività prevede lezioni frontali con presentazioni di casi concreti ed esamina di aspetti sollevati dai partecipanti.

Al tavolo dei relatori: Maurizio Zavaglia – Presidente Consiglio Comunale Gioiosa Ionica, Carmine Brescia – Direttore Alessco, Nicola Mayerà – Regione Calabria, Filippo Giglio – Responsabile Europrogettazione Alessco, Achille Morcavallo – Avvocato amministrativista e docente di diritto amministrativo all’Università Magna Grecia di Catanzaro, l’ ing. Marco Ghionna – Coordinatore Commisione Lavori Pubblici Ordine Ingegneri Cosenza, Lucia Alessandra Cittadino – Delegata ADUSBEF e Nicoletta Perrotti – Responsabile Stazione Unica Appaltante della provincia di Cosenza.

La prossima giornata formativa toccherà, invece, il territorio di Mendicino il 23 gennaio 2018. Ulteriori informazioni verranno rese nei prossimi comunicati stampa.

L’obiettivo delle giornate formative è quello di trasferire, integrare e potenziare le conoscenze dei dirigenti e dei funzionari dalla P.A. sulle novità legislative del nuovo Codice degli Appalti in materia di Acquisti Verdi, analizzandone opportunità e criticità, individuando le possibili soluzioni per rafforzare l’applicazione del GPP soprattutto nei settori e per i prodotti/servizi obbligatori per la normativa. Gli incontri rientrano in un ciclo di seminari formativi organizzati da ALESSCO all’interno del progetto GreenS. I primi sono già stati espletati a maggio presso la Provincia di Cosenza e a giugno 2017 a Crotone.