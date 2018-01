Fico Eataly World, il ministro Martina visita lo stand Calabria

Condividi

Il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina visiterà mercoledì prossimo, 17 gennaio, lo stand della Regione Calabria al Parco agro-alimentare italiano FICO Eataly World, inaugurato lo scorso novembre a Bologna.

Sarà il consigliere Mauro D’acri, delegato dal presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, ad illustrare le eccellenze regionali e l’unicità dei prodotti tipici che distinguono gli agricoltori calabresi. “Sin dall’inaugurazione di FICO Eataly – ha evidenziato D’Acri -, tutti i giorni, migliaia di visitatori hanno apprezzato le eccellenze dell’enogastronomia calabrese grazie alle attività di promozione e valorizzazione promosse a Bologna su iniziativa della Presidenza della Regione Calabria, in collaborazione con il settore internazionalizzazione, l’Arsac e l’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese. La Calabria si conferma così come la vera patria della Dieta Mediterranea e gli eventi in corso dal 15 al 21 gennaio allo stand FICO Eataly propongono una serie di degustazioni e presentazioni all’insegna dei sapori trendy per il 2018”.

Ogni giorno sono, infatti, in programma due appuntamenti fissi con degustazioni di prodotti tipici calabresi, alle 11.30 e alle 16.30. Questa settimana sono previste numerose presentazioni della nduja di Spilinga, dell’olio IGP di Calabria, di vino, pasta e pomodoro di Calabria, della famosa liquirizia e della preziosissima Annona di Reggio.

“Sono tutti prodotti – ha aggiunto Mauro D’Acri – sulle quali la Regione ha investito con il meglio delle aziende e dei consorzi di produttori, che intendono inserirsi in un mercato più ampio e innovativo, con la possibilità di essere selezionati per aprire sedi permanenti”.

Gli eventi in programma fino al 21 gennaio sono organizzati anche in collaborazione con i produttori consorziati di Kalos, il Consorzio agroalimentare per l’internazionalizzazione delle imprese calabresi.

Inoltre, ogni settimana nello stand sono organizzate attività concentrate sui prodotti Dop e Igp del territorio calabrese, nel felice connubio con i prodotti tipici tradizionali. Questa settimana, in collaborazione con Igp Olio di Calabria, i visitatori potranno scoprire i segreti dell’olio extravergine Evo, ed eccellenze come l’olio Dop Alto Crotonese e gli speciali assaggi del Lampredotto calabro. Appuntamenti dal 15 al 21 gennaio anche con le degustazioni di ‘Nduja di Spilinga. La ‘Nduja è un salume tradizionale, originario ed esclusivo della Calabria, tuttavia il Comune d’elezione della ‘Nduja resta Spilinga.

Un’altra eccellenza tipica è la Liquirizia di Calabria Dop, una produzione che ha origine dalle coltivazioni e dalla crescita spontanea di Glychirrhiza Glabra: gli eventi presso lo stand sono curati dal Gruppo Amarelli, che dal 1731 esporta in tutto il mondo una vasta gamma di prodotti e lavorazioni dolciarie basata sulla preziosa radice.

Infine, in collaborazione con i produttori consorziati del gruppo Edulè, fino al 21 gennaio lo stand della Calabria a FICO Eataly World ospiterà presentazioni e degustazioni della tipica Annona di Reggio Calabria, il prezioso frutto di origine sudamericana che ha visto una straordinaria diffusione in tutta Italia. Tipica delle zone montane della Colombia e della Bolivia, l’annona è un frutto che in Italia viene coltivato solo nelle zone di Reggio Calabria e di tutta la costiera che va da Bagnara a Gioiosa Ionica. L’unicità di questo frutto è testimoniata dalla denominazione De.c.o. (Denominazione Comunale di Origine): “Annona di Reggio”.

FICO sorge a Bologna, su 10 ettari e racchiude tutta la biodiversità italiana. All’interno della Fabbrica Italiana Contadina sorgono 2 ettari di campi e stalle con più di 200 animali e 2000 cultivar. Si possono visitare 40 fabbriche contadine per vedere la produzione di agroalimentari. Inoltre è possibile partecipare a oltre 100 tra corsi, percorsi ed eventi educativi per grandi e piccini.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.regione.calabria.it. Gli eventi della Regione Calabria a FICO sono su Facebook (@rossocalabria), Instagram (@rossocalabria), Twitter (@rosso_calabria).