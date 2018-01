Epifania o Befana, la ritualità tra il sacro e il profano della donazione

Condividi

Quando il mistero, il sacro e il pagano si intrecciano nascono il mito e il rito in una antro-pologia del vissuto. Il mito è la ritualità nel giorno della Santa Epifania, ovvero nel giorno pagano della Befana. Due concetti, due termini, due civiltà, due modelli culturali, due identità ed eredità. Ma qual è il significato antropologico di questo giorno? I significati potrebbero essere tanti.

Le società moderne interpretano il giorno del 6 gennaio (la notte tra il 5 e il 6 gennaio) come il momento dell’arrivo dei doni per opera dei Re Magi, “la consacrazione del dono”, rappresentanti di una cultura degli Orienti che ha scavato dei cerchi nelle distese del deserto e del mare raffiguranti la ritualità dell’antico ritorno. Siamo in una visione in cui il sacro necessita del mistero e in cui il mistero, a sua volta, necessita del rito. È questo il punto nevralgico di una situazione che pone in essere il modello antropologico, ovvero il modello di quell’antropologia della spiritualità che diventa antropologia nella sacralità dell’umanesimo.

Il discorso è applicabile anche al mondo pagano nel quale la ritualità recupera il mito. Nel mondo pagano della Befana c’è il rito della magia, dell’alchimia, delle culture primitive, selvagge che portano in essere modelli ancestrali dei popoli, che hanno abitato i territori, i quali hanno creato una comunità all’interno del territorio.

Pierfranco Bruni