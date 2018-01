Ennesimo riconoscimento per Graziano Tomarchio

Condividi

Ancora un premio per Graziano Tomarchio, volto noto del panorama televisivo calabrese, che nel corso degli anni si è affermato grazie ai suoi servizi e format televisivi. Sempre sulla notizia, una grande passione per il suo lavoro che svolge con umiltà ma soprattutto con grande professionalità e dedizione, raccontando e mettendo in risalto le bellezze naturali, storiche e culturali della nostra regione. La premiazione è avvenuta nell’ambito del partecipato concerto natalizio svoltosi sabato 30 Dicembre a Marina di San Lorenzo nella parrocchia SS. Trinità. A consegnare il riconoscimento è stato il parroco Don Giovanni Zampaglione con la motivazione di portare la Calabria positiva in giro per l’Italia tanto da essere un ambasciatore della sua terra. Un’attenzione della quale l’editore, giornalista e produttore televisivo si è detto orgoglioso, ringraziando il comitato organizzatore per il riconoscimento attribuitogli che lo sprona a fare sempre meglio e crescere professionalmente.