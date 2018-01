Ecoforum Calabria, l’economia circolare dei rifiuti

Condividi

Due gli appuntamenti di domani 30 gennaio dalle ore 9,30, all’interno della Sala verde della Cittadella regionale, organizzati da Legambiente Calabria con il patrocinio della Regione Calabria: la prima edizione dell’Ecoforum dedicato all’economia circolare dei rifiuti alla presenza di autorevoli relatori e la terza edizione di Comuni ricicloni in cui saranno presentati i dati del Dossier 2017 e premiati i sindaci e le buone pratiche delle realtà sul territorio che si sono particolarmente distinte, conquistando le più alte posizioni in classifica.

I lavori avranno inizio alle ore 9,30 con l’Ecoforum introdotto dal presidente di Legambiente Calabria Francesco Falcone e dal direttore generale di Legambiente Stefano Ciafani. A seguire, il saluto del Presidente della Giunta regionale on.le Mario Oliverio. La prima sessione sarà dedicata al tema: “Idee, proposte e progetti per la gestione virtuosa dei rifiuti”, moderata dalla responsabile della comunicazione di Legambiente Calabria, la giornalista Daniela Amatruda. Interverranno: Orsola Reillo, Direttore Generale Dipartimento Ambiente su “Lo stato della gestione rifiuti in Calabria, azioni e misure future”; Fabio Costarella, Conai su “La gestione dei rifiuti da imballaggio in Calabria. Lo stato dell’arte e le opportunità per i comuni”; Clemente Migliorino e Fabrizio Trapuzzano, Arpacal su “Il ruolo di Arpacal ed il Report sui rifiuti Regione Calabria; Pasquale Lepore, Achab Group su “Il progetto dei servizi di igiene ambientale alla luce del D.lgs.50/2016”; Gianluca Callipo, Presidente Anci Calabria su “Il ruolo dei Comuni nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, lo stato di attuazione e definizione degli ATO e delle ARO”; Francesco Antonio Iacucci, Presidente della Provincia di Cosenza su “La provincia più virtuosa della Calabria: il ruolo della provincia e degli osservatori provinciali”; Domenico Bevacqua, Presidente IV Commissione Regionale su “La legge regionale sui rifiuti il ruolo del Consiglio Regionale” e Antonella Rizzo, Assessore regionale all’Ambiente, “Lo stato dell’arte della politica regionale in materia di rifiuti: azioni e prospettive”.

Dalle ore 11,30 avrà inizio la seconda sessione sul tema: “Le buone pratiche dell’economia circolare”, moderato dalla

responsabile delle campagne di Legambiente Calabria, Caterina Cristofaro che interverrà anche su “Le azioni positive di informazione e sensibilizzazione dei cittadini: Ricicla Estate”. Prenderanno parte alla sessione: Chiara Le Boffe, FISE Assoambiente, su “Economia Circolare – Cosa c’è da fare: opportunità ed interventi necessari”; Domenico Cristofaro su “Ecoplan e l’Economia Circolare in Calabria: storia di un’eccellenza imitata fuori regione”; Salvatore Iazzolino, già Sindaco di Casole Bruzio su “L’esempio virtuoso del comune più riciclone”; Maria Teresa Nesci, Coop. Felici da matti, su “Dal riciclo dell’olio il Bergolio: le esperienze delle donne che fanno impresa in Calabria”; Davide Callegaro, Riciclia su “Ecocompattatori Riciclia: un bonsai di economia circolare”; Carmelo Basile, Fattoria della Piana su “La valorizzazione degli scarti da allevamento e da agricoltura nel rispetto del lavoro e dei lavoratori”.

Ad introdurre la Terza edizione di Comuni ricicloni Calabria, sarà Laura Brambilla, Legambiente Fondazione, che illustrerà “I veri dati della raccolta differenziata in Calabria”. A seguire, la consegna dei premi insieme all’Assessore regionale Rizzo e al direttore Legambiente Ciafani.

L’iniziativa ha avuto il patrocinio gratuito dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) della Calabria. Tra i partners: Conai, Achab Group, Dbm, Eurosintex.