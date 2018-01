Delianuova (Rc)- Nel Giorno della Memoria concerto dell’Orchestra Giovanile di Fiati

Condividi

Con questo evento l’Associazione Culturale ’Nicola Spadaro’ di Delianuova, in occasione del Giorno della Memoria, rende omaggio alle vittime dell’olocausto con un Concerto tenuto dalla propria Orchestra Giovanile di Fiati “Giuseppe Scerra”.

Tale iniziativa si ricollega alle molteplici iniziative organizzate per questa particolare e significativa ricorrenza internazionale, celebrata ogni anno come giornata per commemorare le vittime e la liberazione dei campi di concentramento nazisti, quando nel 1945 le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nell’offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. La manifestazione, in programma il 26 gennaio, alle ore 17.00, si svolgerà all’interno dell’Auditorium della locale Scuola di Musica, fiore all’occhiello non solo del territorio deliese ma anche di tutto l’hinterland aspromontano.