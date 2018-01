Crotone – Convegno sul tema “Conoscere amare custodire la Terra”

Condividi

Il Movimento Vivere In ha organizzato, in collaborazione con la Parrocchia del Carmine, l’incontro sul tema: Conoscere amare custodire la Terra, una lettura dell’enciclica Laudato sì, guardando al nostro territorio.

L’incontro, che vedrà il contributo di Valentina Zaffino, docente presso la Pontificia Università Lateranense e dell’ingegnere Giovanni Greco, vuole essere un momento di riflessione sul tema della salvaguardia della Terra ed in modo particolare del nostro territorio. Introduce e modera i lavori Rachele Via, responsabile del Movimento Vivere In di Crotone.

Con questo incontro Vivere In propone un percorso per addentrarci nella bellezza della Dottrina sociale della Chiesa, che vuole i laici protagonisti nella città degli uomini. È un percorso volto a contribuire alla crescita della corresponsabilità sociale nel nostro territorio, che vuole reagire con consapevolezza alla deriva economica e sociale presente, facendo leva sulle energie positive che possono e devono diventare protagoniste di una rinascita possibile e doverosa anche nei confronti delle giovani generazioni.

Invitiamo tutti coloro che vogliono essere non più spettatori passivi, ma piuttosto attori della storia personale e del territorio, che vogliono dedicarsi al servizio del bene comune a partecipare al dibattito su un tema che riguarda ogni famiglia ed ogni individuo.

Percorso di Dottrina sociale della Chiesa:

sabato 27 gennaio 2018 alle ore 18.30 presso

la Sala San Francesco della Parrocchia del Carmine