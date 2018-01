Crosia (Cs) – Servizi sociali:entro il 5 febbraio domande per Bando Banco Alimentare

Condividi

Servizi sociali, anche quest’anno il Comune di Crosia ha aderito quale Ente partner, al progetto del Banco Alimentare “Da spreco a risorsa”. Il servizio, proposto dalla Cooperativa Sociale Onlus “I figli della luna”, che prevede la distribuzione mensile gratuita di alimenti di prima necessità in favore di 50 famiglie bisognose che vivono un disagio socio-economico.

Si tratta di un bando che ha durata fino a Dicembre 2018, approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno. L’ufficio dei servizi sociali ha individuato i beneficiari attraverso la pubblicazione di un avviso con la descrizione dei requisiti di ammissibilità.

La finalità del progetto – commenta l’assessore alle Politiche Sociali Graziella Guido – è quella di sostenere i nuclei familiari del Comune di Crosia che vivono per le più diverse ragioni, un disagio socio-economico. E anche questo progetto dell’Esecutivo Russo è stato possibile grazie alla capacità di intercettare fondi extra bilancio con i quali possiamo garantire una programmazione efficace che altrimenti, con soli fondi di bilancio dell’Ente, sarebbe completamente paralizzata e non ci consentirebbe l’erogazione di servizi ai cittadini e sostegno alle famiglie indigenti. Siamo consapevoli – continua – di quanto sia importante il buon funzionamento dei Servizi Sociali. Per questo siamo riusciti ad ampliare e solidificare la rete per garantire l’accesso ai diritti fondamentali a tutti i cittadini. Dall’assistenza scolastica e domiciliare agli studenti e ai ragazzi diversamente abili, per finire ad una serie di iniziative mirate al mondo della terza età passando per la fase di sano inserimento e sussidio dei cittadini stranieri residenti. Un lavoro meticoloso – conclude l’Assessore – con il quale l’Amministrazione comunale a guida Russo, coadiuvata dagli uffici, ha letteralmente rivoluzionato il concetto di assistenza, integrazione e convergenza sociale all’interno della nostra comunità.

Questi i requisiti di ammissibilità al progetto: residenza nel Comune di Crosia; cittadinanza di Stati aderenti e non aderenti all’ UE ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del D.lgs. 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n. 189) da almeno un anno; valore ISEE uguale o inferiore a 3Mila Euro in corso di validità; non ricettori di analogo sussidio da altri Enti religiosi e/o Associazioni del territorio; non beneficiari di ammortizzatore sociale SIA/REI.