Crosia (CS) – Il 30 gennaio inaugurazione del nuovo asilo nido comunale

Martedì 30 Gennaio, alle ore 15.30 sarà inaugurato il nuovo asilo nido comunale “La Chiocciola”, in Via Bottesini a Mirto, che aprirà i battenti Giovedì 1 febbraio 2018. La struttura, aperta con fondi Ministeriali Pac Infanzia, è un ulteriore obiettivo portato a termine con successo dall’Esecutivo Russo.

È quanto fa sapere l’assessore all’Istruzione e alle Politiche sociali, Graziella Guido, che aveva già annunciato nei mesi scorsi l’avvio delle attività della struttura dedicata alla crescita formativa assistita di bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi. Un nuovo servizio mirato a sostenere le politiche per la famiglia garantendo un sostegno alle giovani coppie e ai genitori che lavorano.

Con l’apertura del nuovo nido comunale – dichiara l’assessore Guido – sarà arricchita concretamente l’offerta formativa ed educativa dei nostri bambini ma daremo anche un supporto fattivo e concreto alle famiglie che lavorano e che attraverso il servizio del nido avranno l’opportunità di far crescere in un ambiente sano e sicuro i loro figli. Stiamo continuando a camminare – conclude l’Assessore – nel solco di quella virtuosa prassi di intercettare e sfruttare i fondi derivanti da una programmazione economica extrabilancio, garantendo quanti più servizi utili ai cittadini, realizzando un modello di città vivibile e a misura d’uomo.

Il nuovo asilo “La Chiocciola”, gestito dall’azienda che si è aggiudicata il bando, la Adiss Multiservice, resterà aperto da Lunedì a Sabato, dalle ore 8 alle ore 16.00. All’interno della struttura, che può ospitare fino a 21 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesic’è ancora la possibilità di essere accolti per l’anno in corso, e sono già aperte le iscrizioni per il prossimo anno, che si chiuderanno il 6 Febbraio prossimo. La retta rientra nel regolamento comunale ed è definita in base alle fasce di reddito, con un minimo di 50€ mensili ad un massimo di 300€.

È possibile ritirare il modulo di iscrizione presso l’ufficio dei Servizi Sociali oppure scaricarlo dal portale istituzionale www.comunedicrosia.it.