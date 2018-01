Cosenza, l’1 febbraio convocata la Commissione ambiente del Comune

Condividi

Il presidente della commissione consiliare Ambiente e manutenzione ha convocato una riunione di commissione per giorno 1/02/2018 alle ore 12 per discutere sul seguente Ordine del Giorno Contratto di Appalto REP. N. 1252 del 28/12/2017 – Art. 18 (Personale , norme generali).

“Devo esprimere un plauso ai lavoratori della Società Ecologa oggi SPA che hanno contributo al raggiungimento dei risultati relativi alla raccolta differenziata. Un lavoro eccellente svolto in questi anni e che ha portato il Comune di Cosenza a diventare uno dei comuni capoluoghi di provincia più ricicloni d’Italia esempio di efficienza nel mezzogiorno d’Italia . Ritengo che le forze politiche, amministrative, sindacali e la Società vincitrice dell’Appalto, ognuno nel rispetto dei propri ruoli debba agire secondo quanto previsto dall’art. 18 del contratto d’appalto e dell’art. 97 e 98 della costituzione che parla di imparzialità, buon andamento e rispetto della legalità nella pubblica amministrazione . Ognuno per le proprie competenze dovrà fare la sua parte per il raggiungimento di ulteriori risultati rispetto a quelli già raggiunti .

In questa ottica ho inteso convocare una riunione della commissione Ambiente e manutenzione del Comune di Cosenza per elaborare un percorso comune che sia da stimolo per la prosecuzione di nuovi risultati in un settore delicato quale quello di un servizio pubblico essenziale come quello dei rifiuti”. Lo afferma il presidente della Commissione ambiente e manutenzione del Comune di Cosenza, Vincenzo Granata.