Cosenza – Domani stage di canto con i coach Testa e Lighea

Condividi

Sarà Tania Montelpare, in arte Lighea, la madrina d’eccezione dello stage formativo per cantanti in programma a Cosenza il 3 gennaio presso la un noto rivenditore di strumenti musicali di via Panebianco.

La cantautrice, soul trainer e attrice teatrale marchigiana, vincitrice di Castrocaro 1992, è nota al grande pubblico soprattutto per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo: nel 1993 nella sezione Giovani, nel 1994 fra le Nuove Proposte, aggiudicandosi il 6° posto, e nel 1995 quando giovanissima arrivò settima fra i Big con la canzone “Rivoglio la mia vita”. Con lei un team di esperti della musica e della vocalità composto dal produttore e autore Gianni Testa, cosentino di nascita, reduce dall’importantissima esperienza come vocal coach ad Area Sanremo e fresco dei buoni riscontri ottenuti con l’album “Il grande campione” con Massimo Ranieri, e il produttore artistico e autore Vincenzo Beltempo, attualmente impegnato con The Voice Romania che nell’edizione di quest’anno ha fra i protagonisti la cantante reggina da lui prodotta Meriem Jane.

Interpretazione, immagine, presenza scenica, esecuzione dei brani, testi e feeling emozionale sono le componenti artistiche sulle quali si focalizzerà lo stage formativo che si svolgerà dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30.

Per partecipare allo stage si possono contattare le organizzatrici Alessandra Palmieri (della 33 Giri Music Academy) al 3391527567, Lorena Cutrì, direttrice dell’Associazione “Talenti Musicali” al 3470901404, oppure Deborah Rocco, direttrice dell’Accademia “Il Piccolo” al 3402580940.