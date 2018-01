Cosenza, il 9 febbraio presentazione del libro “Generazione H”

Condividi

Un libro sulla generazione Hikikomori, quella che esce dalle relazioni sociali ed entra nell’eremitaggio assoluto , con sfaccettature che riguardano il tema complessivo dell’adolescenza.

E’ Generazione H, edito da Piemme Mondadori, l’ultimo, prestigioso lavoro di Maria Rita Parsi e Mario Campanella, che sarà presentato in anteprima il prossimo 9 febbraio, con inizio alle ore 17,30, presso la libreria UBIK di Cosenza, in via XXIV Maggio.

Interverranno gli autori. Introdurrà lo psicanalista e fenomenologo Gaetano Marchese.

Generazione H raccoglie e critica le storie di decine di adolescenti che scelgono la strada del ritiro sociale e abbracciano una virtualità pericolosa e tendenziosa.

Le storie attraversano i temi caldi dell’adolescenza millenials: la sessualità, il terrorismo, l’aggressività .

Il lettore ha l’occasione di confrontarsi con una realtà esperenziale che non è il frutto di un ‘elaborazione teorica ma la dimostrazione quasi clinica di un presente difficile che richiede, da parte della comunità educante, una forte presa di coscienza e consapevolezza .