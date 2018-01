Cosenza, il 27 gennaio la manifestazione dell’Anpi “Memoria è Resistenza”

Condividi

La memoria, le memorie, per dare fiato alle odierne resistenze. “Memoria è resistenza” è il titolo della manifestazione pensata dal direttivo provinciale ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sezione “Paolo Cappello” di Cosenza, un’intera giornata di riflessione, dibattito ma anche espressione artistica nella ricorrenza internazionale del 27 gennaio, giornata dedicata alla commemorazione delle vittime dell’olocausto. Al ricco programma di eventi pensato da ANPI, hanno collaborato la CGIL e lo SPI CGIL di Cosenza, la Rete Universitaria per il Giorno dellaMemoria e la casa editrice “Ilfilorosso”. Si comincia al mattino: alle 10.30 nei locali del centro polifunzionale Auser-Spi-CGIL allo Spirito Santo, con la proiezione del film “Mi ricordo Anna Frank”. Seguiranno le riflessioni degli studenti.

Si riprende, sempre nei locali del centro polifunzionale, alle 16.30 con il reading “La storia si ripete” a cura di Simone Canino, che modererà la serata. Il momento dedicato al reading sarà arricchito dalla testimonianza di Lamine Mane con il racconto del suo viaggio della speranza dal Senegal. Gli interventi della presidente provinciale ANPI Cosenza, Maria Pina Iannuzzi, e del segretario generale della CGIL Cosenza, Umberto Calabrone, precederanno la mostra “Vedere l’altro, vedere la Shoah” a cura di Alessandra Carelli, della Rete Universitaria per il Giorno della Memoria. A seguire, la presentazione della nuova collana editoriale chiamata “Memorie”,della casa editrice ilfilorosso, a cura dell’editrice Luigina Guarasci, dello scrittore Franco Araniniti e dello storico e giornalista Matteo Dalena, direttore della stessa collana. L’obiettivo della nuova “creatura” editoriale è quello di recuperare dalla dimenticanza aspetti poco conosciuti della lotta di liberazione dal nazifascismo, storie di vita in prigionia, vicende di particolari categorie di emarginati e perseguitati dalle dittature di ogni epoca. In conclusione della serata lo spazio musicale a cura di Mario Lino Stancati e Maria Todaro e la cena sociale. Nell’occasione sarà possibile sottoscrivere la tessera ANPI 2018 e partecipare alla raccolta firme “Mai più fascismi”. L’ingresso è libero.