Cooperativa Stella del Sud, risultati del 2017 e progetti per il 2018

Creare lavoro in Calabria sembra un’impresa titanica, in una Regione dove, lo spopolamento a causa dell’emigrazione è molto diffuso e per i giovani senza lavoro l’unica strada è intraprendere i viaggi della speranza al di là del Pollino. Nel corso degli anni la politica non ha di certo aiutato il territorio e la Calabria giorno dopo giorno si vede depredata dalle forze più giovani. Chi ha deciso di cambiare un po’ la situazione è la cooperativa sociale Stella del Sud, che nel solo anno 2017 ha messo sotto contratto ben 70 lavoratori, tra professionisti, tecnici e operai. Un indotto che visto il territorio e le condizioni di disagio in cui si trova può essere paragonato a grandi imprese. Il modello Stella del Sud è il segno tangibile che si può creare lavoro anche in Calabria e soprattutto nell’entroterra Vibonese, zona dove l’emigrazione ha raggiunto un picco notevole soprattutto tra gli anni ’50 e ’70, tanto che sia San Nicola da Crissa, sia la vicina Vallelonga sono stati inclusi nei primi 10 con la più alta percentuale di spopolamento, in seguito a una ricerca effettuata negli anni Settanta dalla Cassa di Risparmio del Mezzogiorno. La Stella del Sud è nata nel 2009 dall’intuizione dell’ex sindaco Pasquale Fera, il quale aveva esortato dei giovani senza lavoro a costituirsi in cooperativa sociale di classe B. In questo caso, la politica lungimirante di Fera e gli ottimi rapporti istituzionali, hanno permesso di passo in passo alla nuova società di crescere. La Stella del Sud ha iniziato a muovere i primi passi con un centro diurno per anziani e con dei progetti riservati ai bambini, nonché nella catalogazione dei libri destinati alla biblioteca “Gian Giacomo Martini”. Poi, ha ricevuto in affidamento la mensa scolastica nel piccolo centro delle Pre Serre con ottimi risultati, in particolare per la qualità del servizio. La Stella del Sud, nel corso degli anni ha dato un lavoro a persone del paese e no, a padri e madri di famiglia che hanno rischiato di trovarsi in mezzo a una strada con famiglie a carico. L’esperienza di Pasquale Fera unite al lavoro del presidente Nicola Marchese e del suo staff hanno permesso alla cooperativa sociale di crescere e soprattutto di erogare servizi. Così, si è arrivato alla gestione del centro d’accoglienza “Lacina” nel comune di Brognaturo, che ha ospitato fino a 150 migranti e soprattutto dato un lavoro a molti oltre che a muovere l’economia. Nei prossimi giorni i centri d’accoglienza diventeranno 2 poiché uno è in procinto di aprire a Vallelonga. Non solo migranti, ma nel 2017 la cooperativa sannicolese è stata impegnata in altri 3 settori: raccolta rifiuti, apertura di un impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti e un progetto sociale dal titolo “Home Care premium”. Con una politica votata alla crescita, nel 2018 nuove frontiere e nuovi progetti saranno realizzati e tra queste anche uno sguardo verso l’agricoltura, che insieme a turismo e terzo settore può essere la vera industria calabrese. Lavoro e non solo, poiché la cooperativa Stella del Sud si è distinta anche nel sociale, con la costituzione di una squadre di calcio che partecipa al campionato di Terza categoria e altre iniziative varie, alcune che vedono l’integrazione degli immigrati ospiti del centro d’accoglienza. In più sono stati aperti due circoli ricreativi: uno per gli anziani e l’altro per i giovani.