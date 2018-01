Contrattualizzazione LSU/LPU: nuova nota integrativa di Oliverio

Condividi

In merito alla Legge n. 147/2013, che stabilisce il processo di contrattualizzazione a tempo determinato per cinquemila LSU/LPU calabresi e la proroga dei termini dei contratti per il 2018, al fine di tranquillizzare ulteriormente i sindaci e garantire il lavoro a quanti sono interessati, il Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, ha diffuso una ulteriore nota integrativa il cui testo è il seguente:

“Facendo seguito alle note Prot. Siar n. 398046 del 22/12/2017 e Prot. Siar n. 400934 del 28/12/2017, si ribadisce la volontà della Regione ad assumere le iniziative necessarie alla costruzione di percorsi coerenti con le vigenti disposizioni legislative, anche attraverso l’apertura di un confronto con i Ministeri competenti ed una proposta di Legge che la Giunta Regionale proporrà per l’approvazione al Consiglio, con l’obiettivo di incentivare il pre-pensionamento ed ipotesi di mobilità territoriale a favore dei lavoratori contrattualizzati, tenendo conto delle specifiche condizioni dei comuni e degli enti interessati”.