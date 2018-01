Confesercenti Catanzaro promuove la prima edizione del “Franchising Day”

Condividi

Una giornata di confronto e di approfondimento sul mondo del franchising rivolto a tutti coloro che vogliano avviare nuovi percorsi imprenditoriali o innovare i loro format aziendali. Con questo obiettivo Confesercenti Catanzaro ha promosso la prima edizione del “Franchising Day” in programma venerdì 16 febbraio, dalle ore 11 alle 16 presso la Camera di Commercio della città Capoluogo, per promuovere sul territorio tutte le nuove opportunità in questo particolare settore. A darne notizia è il presidente di Confesercenti Catanzaro, Francesco Chirillo, che ricopre anche il ruolo di componente della giunta nazionale di FederFranchising. Protagonisti dell’evento – a cui sarà presente anche Alessandro Ravecca, Presidente Nazionale Federfranchising – saranno numerose imprese franchisor, titolari di prestigiosi marchi e di consolidate reti che presenteranno, per la prima volta tutti insieme a Catanzaro, le loro case history rendendosi disponibili per approfondimenti e relazioni con chi è interessato ad avviare un rapporto di affiliazione nel segno del franchising, una formula sempre più di successo in Italia e all’estero. Nel 2017 i negozi in affiliazione commerciale hanno, infatti, generato un fatturato complessivo di 24,2 miliardi, con un incremento dello 0,9% rispetto al 2016. Un risultato raggiunto anche grazie alla continua espansione della rete: i franchisor attivi nel nostro Paese sono stati 977 (+2,7% sullo scorso anno), mentre il numero di imprese franchisee affiliate ha raggiunto quota 51.260 (+1%). Per l’occasione per l’evento catanzarese saranno anche a disposizione due tavoli tecnici, uno per l’orientamento al franchising e l’altro per il credito per nuove iniziative.

“Il franchising – commenta Chirillo – sta acquisendo a livello nazionale la dimensione ed il valore di un vero e proprio sistema capace di soddisfare le esigenze dei consumatori e di offrire agli operatori serie prospettive di successo. Lo sviluppo non ha riguardato solo le grandi catene, ma anche quelle minori, e in tal senso Confesercenti Catanzaro ha voluto promuovere un evento specifico offrendo un’opportunità di informazione e di formazione concreta per il nostro territorio, ponendosi come prima e unica associazione di categoria capace di portare nel Capoluogo i responsabili dei più importanti marchi nazionali”. L’iniziativa va, dunque, ad aggiungersi alle altre già messe in campo negli ultimi mesi da Confesercenti Catanzaro nella sede di via Lucrezia della Valle: dal “Franchising Point”, mirato ad offrire consulenza su come aprire un’attività, su ricerche di mercato e business plan per la specifica realtà provinciale, agli sportelli “Impresa amica” e “Start-up” attivati con l’obiettivo di offrire adeguato supporto in termini di esperienze e competenze a chi vuole rilanciare o dare vita ad una nuova attività imprenditoriale.

La partecipazione al Franchising Day è gratuita previa registrazione tramite richiesta all’indirizzo e-mail federfranchising@confersercenti.it.