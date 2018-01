Concerto dei Gospel alla Casa della Cultura di Palmi

Condividi

Lo spettacolo è cominciato. A Palmi, la Casa della cultura “L.Repaci”, riconfermatasi luogo culturale di incontro non solo dei palmesi ma anche dei cittadini di tutta la Piana e non solo, ha alzato il sipario sulla stagione concertistica organizzata dalla Associazione “Amici della Musica”. E lo ha fatto il 28 con il Benedict Gospel Choir creato e diretto dal reverendo Darryl Izzard; un gruppo proveniente dalla Carolina del Sud, costituito da ben trentacinque elementi, vincitore di cinque delle sette edizioni del prestigioso concorso “Black Music Caucus Gospel Choir” di New York. Altissimo, quindi, il livello artistico di questo ensamble che gira il mondo portando in musica il canto del Vangelo. Gospel, infatti, è l’abbreviazione della locuzione Gospel song dove gospel significa “buona novella” e song “canto”. Ma il Benedict Gospel Choir non si ferma ad un sol genere musicale attingendo a vari altri generi quali il blues, il reggae o la musica africana tradizionale, mescolandoli insieme con un risultato estremamente originale. La grande forza di questo gruppo, però, sta nei solisti che affascinano e, imprimendo ai brani un ritmo sempre più incalzante, travolgono lo spettatore trascinandolo in un mondo di spiritualità inaspettata. Il pubblico della Casa della Cultura, infatti, è rimasto coinvolto a tal punto da partecipare attivamente allo spettacolo non solo scandendo il ritmo con le mani ma, addirittura, in piedi, accompagnando col corpo i movimenti del coro. Il culmine è stato raggiunto quando tre ragazze del pubblico sono state invitate sul palco a danzare e cantare e la partecipazione totale della sala affollata è stata esaltante. Dopo quasi due ore, a sancire questa comunione artistica, non poteva che esserci uno scambio di auguri ravvicinato. Gli artisti sono scesi tra il pubblico che li ha accolti abbracciandoli e l’ultimo brano, “Oh happy day”, di augurio per un nuovo anno di felicità, è stato cantato da tutti insieme coronando una serata davvero speciale.