Città Metropolitana per sviluppo Calabria:“Ritardi attribuzione funzioni dell’ente”

Si è tenuto, nei giorni scorsi, un incontro tra la segretaria generale CISL Reggio Calabria , dottoressa Rosi Perrone ed il Presidente dell’associazione “La Città Metropolitana per lo sviluppo della Calabria”, avvocato Antonino Minicuci.

“Lo scambio di idee ed il confronto – si legge in una nota dell’associazione “La città Metropolitana per lo sviluppo della Calabria” – ha ,tra le varie, evidenziato il ritardo della Regione Calabria nell’attribuzione delle funzioni amministrative aggiuntive alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, ed all’erogazione delle risorse finanziarie spettanti per legge al predetto Ente.

Durante il confronto si ha avuto modo di approfondire ulteriormente le norme di legge che impongono alle regioni l’adozione di un’idonea legislazione sul riordino delle funzioni amministrative aggiuntive agli enti di Area Vasta.

Dunque si è pensato di iniziare a coinvolgere nel breve termine , mediante una costruttiva azione di rete, gli attori sociali interessati e disponibili a definire, entro il corrente mese, una serie di proposte concrete da sottoporre al Governatore della Regione Calabria, al Presidente del Consiglio Regionale Calabrese, nonché ai singoli consiglieri regionali; tutto ciò al fine di una giusta valorizzazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria”.