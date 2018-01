Cirò, tolleranza zero per chi sporca

Decoro, igiene e tutela ambientale, proseguono le operazioni di pulizia e bonifica della STRADA PROVINCIALE CIRÒ – UMBRIATICO. Prossimo intervento in zona COPPA – MORDACE. Tolleranza zero nei confronti di chi inquina ed abbandona rifiuti per strada.

È quanto ribadisce il Sindaco Francesco PALETTA che coglie l’occasione per sollecitare i cittadini ad una maggiore collaborazione, ringraziare gli operatori della raccolta e confermare l’attenzione prioritaria al territorio.

Fare del rispetto quotidiano dell’ambiente il proprio abito civico – dichiara il Primo Cittadino – è l’obiettivo che l’Amministrazione Comunale intende contribuire a raggiungere attraverso la sensibilità di tutti. I controlli e le consequenziali sanzioni, in caso di infrazioni e cattivi comportamenti – aggiunge – erano e continuano ad essere effettuati su tutto il territorio comunale. I responsabili, così come già successo, saranno multati.

Le operazioni di pulizia e bonifica dell’area circostante la Strada Provinciale continuerà anche nei prossimi giorni. In zona COPPA – MORDACE, attraverso la chiusura del cancello sarà inibito il transito, per dissuadere dall’abbandono di rifiuti e materiale vario