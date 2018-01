Cirò, seminario operativo sull’Anticorruzione

Condividi

Entro il prossimo 31 gennaio le Stazioni Appaltanti, sottoposte alle normative sugli appalti pubblici, devono adempiere agli obblighi imposti dalla Legge 190/2012 (art. 1, comma 32) provvedendo a:

Pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’articolo 3 della Deliberazione n.26 del 22 maggio 2013 secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità sulla base delle specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati aggiornate.

Trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio p.v., a mezzo PEC all’indirizzo comunicazioni@pec.avcp.it, l’attestazione di avvenuto adempimento. La PEC deve riportare obbligatoriamente, nell’apposito modulo aggiornato, il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione delle informazioni (art. 3) in formato digitale standard aperto.

Al riguardo, è previsto un seminario operativo per venerdì 19 gennaio 2018 presso la sala consiliare del Comune di Cirò.

Relazionerà, per Asmenet Calabria, l’Ing. Francesco Scalise.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

h. 09,30: Registrazione dei partecipanti

h. 10,00: Approfondimento dell’Ing. Francesco Scalise, Consulente Asmenet Calabria