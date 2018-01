Chiaravalle Centrale vince il primo round a “Mezzogiorno in Famiglia”

Condividi

Buona la prima! Chiaravalle Centrale chiude in vantaggio il round iniziale della sfida con Auronzo di Cadore a “Mezzogiorno in Famiglia”. Nella puntata trasmessa oggi su Rai 2 la fortissima squadra della città delle Preserre (divisa in due gruppi: una parte in piazza e, una seconda, in studio da Roma) ha conquistato punti su punti. Merito anche di una straordinaria risposta del televoto che ha tributato oltre il 70 per cento dei consensi ai ragazzi di Chiaravalle. Eccezionale l’eco mediatica dell’evento che ha catapultato l’artigianato, la storia, la cultura e la gastronomia della comunità calabrese su un palcoscenico importantissimo, con milioni di telespettatori al seguito. In collegamento da piazza Dante, la bella ex Miss Italia Claudia Andreatti ha introdotto delle speciali cartoline del territorio: veri e propri spot promozionali di grande impatto. Luculliana la tavolata allestita all’interno di Palazzo Staglianò con le ricette della tradizione, i prodotti tipici e le bontà dell’agricoltura locale. Suggestiva la finestra sul Convento dei padri cappuccini e il Museo della civiltà rurale e contadina. Domani si replica, con la seconda puntata della divertente sfida a distanza con gli avversari di Belluno. Riflettori puntati, in particolare, sull’attesissima esibizione canora della star del gruppo, il bravo Ernestino Schinella. Anche domani sarà fondamentale la partecipazione del pubblico da casa che, con telefonate ed sms, potrà decidere le sorti della partita. “E’ stata una giornata bellissima – ha commentato il sindaco di Chiaravalle, Mimmo Donato. – Desidero ringraziare ancora una volta tutti coloro i quali ha lavorato fattivamente per il successo di questa iniziativa, rendendoci orgogliosi delle nostre radici”. Felicissimo il consigliere comunale delegato, Gianfranco Corrado, vero factotum dell’organizzazione, puntuale e infaticabile nel rendere straordinaria la presenza di Chiaravalle su Rai 2.