Chiaravalle Centrale, stagione teatrale: in vendita gli abbonamenti

Avanti tutta con il secondo concorso teatrale interregionale “Città di Chiaravalle Centrale”. Un progetto sostenuto anche dalla locale Consulta comunale della Cultura la cui assemblea, nel corso di una apposita riunione presso la sede municipale, ha focalizzato l’attenzione sui temi organizzativi in vista dell’imminente avvio degli spettacoli. La “prima” è infatti prevista per domenica prossima, 4 febbraio, alle ore 18.30. L’assessore comunale alla Cultura, Pina Rizzo, ha illustrato ai presenti le caratteristiche peculiari del concorso, aperto alla partecipazione di prestigiose compagnie nazionali e patrocinato dall’Unione italiana libero teatro, ribadendo l’invito a collaborare nella promozione dell’evento, particolarmente atteso dal pubblico dell’intero comprensorio. I rappresentanti della Consulta presenti hanno confermato la propria disponibilità a pubblicizzare la stagione, coinvolgendo la cittadinanza nell’acquisto di abbonamenti e biglietti, già disponibili in prevendita. Si è anche stabilito che la serata inaugurale di domenica prossima, che vedrà andare in scena “La cantina delle arti” di Sala Consilina (Salerno), verrà introdotta da un breve intervento dello storico Ulderico Nisticò. Ogni spettacolo sarà preceduto da una apposita scheda di presentazioone curata da uno dei componenti della Consulta comunale della Cultura.