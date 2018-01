Cerisano, Il pellegrinaggio Cristiano: Cammino di ricerca e incontro

Condividi

Sabato 20 Gennaio alle ore 17:00 presso il Bar Music caffè Risorgimento sito in Via S. Pietro N* 20 Cerisano,si terrà l’incontro organizzato dal circolo “Legambiente Cerisano “ dal titolo “Il pellegrinaggio Cristiano: Cammino di ricerca e incontro”. All’incontro , oltre ai consueti saluti dei soci del locale circolo, prenderanno parte il parroco di Cerisano don Alfonso Vulcano, che tratterà il tema del pellegrinaggio in generale, come nasce l’idea del pellegrinaggio, perché e quale è il senso di questo “mettersi in cammino” nella ricerca di Dio; Padre Casimiro Maio, docente di catechetica, appartenente all’ordine dei minimi paolani di Pizzo Calabro (VV), a lui spetterà il compito di spiegarci il simbolo del pellegrinaggio e l’essere pellegrino nella misura del carisma del Santo eremita e viandante di Paola. Gli interventi proseguiranno con le testimonianze di Pasqualino Della Motta e Carmine Bruno, entrambi componenti del “Gruppo della memoria”, ideatori del cammino di Mongrassano – Paola, un cammino ultra ventennale, dove ogni anno il 2 Giugno , vede centinaia di pellegrini di ogni età incamminarsi su di Un percorso di 45 Km, fatto di tratti aspri e faticosi. Il percorso è suggestivo quanto spirituale e attraversa distese di fiori con alberi secolari. Un pellegrinaggio montano dove governa la natura e regna la bellezza di un territorio incontaminato. Durante gli interventi verranno proiettate tramite slide , le immagini dei pellegrini in cammino verso il Santuario di Paola (CS). A moderare l’incontro sarà il Prof. Carmelo La Neve.