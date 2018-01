Catanzaro, tradizione e innovazione per l’Open Day del Liceo “Siciliani”

Condividi

Venerdì 19 gennaio e sabato 3 febbraio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso la sede di palazzo Petrucci (p.zza Matteotti), il Liceo Scientifico “L. Siciliani” presenterà la propria offerta formativa, basata su una didattica inclusiva, moderna, fondata su una solida tradizione ed aperta ad INNOVAZIONE, RICERCA e SVILUPPO.

Gli studenti del Liceo realizzeranno workshop didattici in tutte le discipline per presentare percorsi educativi aggiornati e motivanti. L’Open Day sarà anche occasione per far conoscere le due nuove curvature del “Siciliani”, LICEO MATEMATICO e LOGOS&TECHNE, attive già dal corrente anno scolastico, espressione di una scuola in cui la didattica laboratoriale riduce i tempi della lezione frontale e favorisce coinvolgimento e collaborazione.

L’obiettivo principale dell’azione educativa del Liceo “Siciliani” è formare studenti in possesso di solide competenze diversificate, che consentano loro di affrontare con serenità le sfide di un mondo in continua e rapida evoluzione che richiede sempre più apertura mentale e ruolo attivo.

Il Dirigente Scolastico e i Docenti saranno a disposizione degli studenti e delle famiglie per informazioni e chiarimenti. I genitori potranno effettuare le iscrizioni on-line con il supporto del personale della Segreteria del Liceo.