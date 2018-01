Catanzaro, potatura alberi e pulizia eseguita a Campagnella

Condividi

Sono stati eseguiti degli interventi di decespugliamento e messa in sicurezza degli alberi nel rione Campagnella. Lo ha affermato la consigliera comunale di Forza Italia, Giulia Procopi, sottolineando “la sinergia messa in pratica dall’amministrazione comunale con l’ati che si occupa della gestione del verde pubblico per raggiungere, nel più breve tempo possibile, un risultato atteso dai residenti”.

La consigliera Procopi ha infatti evidenziato come “siano state diverse le segnalazioni ricevute dagli abitanti della zona. Le loro richieste hanno prontamente ricevuto risposta con il ripristino della sicurezza di pedoni e automobilisti”. La consigliera di Forza Italia ha quindi annunciato che “a breve verranno eseguiti ulteriori opere di pulizia e decespugliamento ai bordi della carreggiata stradale del rione”.