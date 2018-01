Catanzaro, l’incontro “Da Catanzaro a Lamezia, i tanti bisogni dell’abitare”

Condividi

Sarà una utile occasione per un approfondimento sulle tematiche dell’abitare l’incontro di martedì 16 gennaio, alle ore 10,00, presso la sala Giunta della Provincia di Catanzaro.

Con la tavola rotonda, organizzata dalla CGIL di Catanzaro-Lamezia ed il SUNIA Calabria, si intenderanno affrontare tutti gli aspetti che riguardano la vita dei cittadini sulle questioni della casa che condizionano la vita di tante famiglie, nonché le questioni emergenziali e di prospettiva, affrontando il tema sia sul versante dell’edilizia privata e sia su quello dell’edilizia residenziale pubblica.

Con il titolo “Da Catanzaro a Lamezia, i tanti bisogni dell’abitare”, problematiche e prospettive, si aprirà la tavola rotonda che sarà moderata dalla giornalista Rossella Galati ed alla quale porteranno il loro saluto Raffaele Mammoliti, Segretario Generale della CGIL di Catanzaro-Lamezia ed Enzo Bruno, Presidente della Provincia di Catanzaro, mentre, ognuno per la propria parte di competenza, contribuiranno ad offrire sull’argomento spunti di riflessione ed indicazioni, Sergio Abramo, Sindaco di Catanzaro, Daniele Barbieri, Segretario Generale del SUNIA nazionale, Marisa Giannone, dirigente responsabile del settore politiche per la casa della Regione Calabria, Ambrogio Mascherpa, Commissario Straordinario ATERP Calabria ed Antonio Spataro, Segretario Generale del SUNIA Calabria.

Subito dopo, alle ore 13,00, sarà inaugurato il nuovo sportello del SUNIA di Catanzaro presso la struttura della CGIL sita in salita Piazza Roma.