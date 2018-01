Catanzaro – Convegno “La Farmacia: snodo essenziale del nuovo modello di assistenza”

Condividi

Federfarma Catanzaro, l’Associazione dei titolari di farmacia della provincia di Catanzaro ha deciso di organizzare il 03 marzo 2018 un Convegno per approfondire tematiche di specifico e grande interesse per l’attività delle farmacie “ La Farmacia: snodo essenziale del nuovo modello di assistenza”.

L’ intendimento è di dedicare una giornata di lavori, in occasione del quale i farmacisti associati a Federfarma e i loro collaboratori potranno non solo approfondire le proprie conoscenze, ma anche intervenire per chiedere direttamente agli esperti ogni opportuno chiarimento.

L’obiettivo è quello di far sì che le farmacie divengano sempre più un punto di riferimento prioritario, nel quale sia possibile trovare sempre una pronta e affidabile risposta alle proprie esigenze.

Anche tale iniziativa si inserisce nel solco di quella che è una delle attività principali di Federfarma: una funzione non solo di rappresentanza delle farmacie private nei vari livelli istituzionali, provinciale, regionale e nazionale, altresì, di promozione del presidio-farmacia, attraverso un suo costante miglioramento, in linea con le costanti nuove esigenze della popolazione.

In tal modo, è possibile far sì che le farmacie, da presidio essenzialmente deputato all’espletamento del servizio di assistenza farmaceutica sul territorio, vadano a svolgere nuovi ed ulteriori compiti, ad integrazione dei servizi erogati nel settore sanitario dalle pubbliche strutture, affiancando le stesse in modo sempre più sinergicamente funzionale.

Campagne di educazione ed informazione sanitaria, prenotazione di prestazioni ambulatoriali e specialistiche in collegamento telematico con il CUP, consegna del farmaco a domicilio, defibrillatori in farmacia e servizi di telemedicina sono solo alcuni dei servizi che oggi le farmacie forniscono, oltre a quello istituzionale di assistenza farmaceutica.

Il presente Convegno è coerente a tutto ciò, per far sì che l’utenza possa avere a propria disposizione, presso la farmacia che ha sotto casa, un professionista sicuramente preparato.