Catanzaro, autorizzazioni per manifestazioni pubbliche del Carnevale

“Singoli soggetti o associazioni che intendano organizzare, in occasione del Carnevale, feste con sfilate di maschere, carri allegorici e altre manifestazioni di richiamo pubblico, dovranno tempestivamente trasmettere all’ufficio Suap, preferibilmente almeno sette giorni prima dell’evento, la documentazione prevista dalle normative di pubblica sicurezza affinché la stessa documentazione venga correttamente istruita”.

Lo ha reso noto l’assessore alle attività economiche di Palazzo De Nobili, Alessio Sculco, facendo seguito alla circolare inviata il 20 gennaio della Questura di Catanzaro, che prevede come le autorizzazioni per le sfilate di maschere e/o carri allegorici e per manifestazioni musicali debbano essere tempestivamente trasmesse dal Comune alla Questura. Sempre alla Questura, gli organizzatori degli eventi dovranno trasmettere il preavviso di manifestazione almeno tre giorni prima dello spettacolo.

La modulistica finalizzata al rilascio delle autorizzazioni, e l’intera documentazione di legge, è consultabile e scaricabile al link www.comunecatanzaro.it/il-comune/manifestazioni-pubblico-spettacolo/. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere all’ufficio Suap del Comune (telefono 0961881855).