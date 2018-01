Castrovillari – Il 3 febbraio lo spettacolo teatrale “L’inquilino”

Condividi

Sabato 3 febbraio 2018, ore 21:0 TEATRO SYBARIS, CASTROVILLARI

Terzo appuntamento della Stagione Teatrale Comunale di Castrovillari, organizzata in collaborazione con la Sinfony&Sinfony per la direzione artistica di Benedetto Castriota.

In scena lo spettacolo teatrale “L’inquilino” con Enzo Casertano, Massimo Pagano, Maria Chiara Cimini dell’Associazione “I due della città del sole”. In una casa di un quartiere popolare Massimo in gravi difficoltà economiche cerca disperatamente un coinquilino per dividere l’affitto, pressato dalla vecchia padrona di casa che incarica la nipote Chiara per i solleciti di pagamento.

Chiara e Massimo sono amici di vecchia data e cercano una soluzione al problema, fin quando arriverà il nuovo inquilino Vincenzo, un uomo mite che però sembra nascondere grandi segreti. Massimo e Chiara iniziano le loro strampalate indagini per scoprire se quest’uomo è veramente chi dice di essere. In una girandola di colpi di scena, sospetti, amicizia, innamoramenti e cene a base di spigole all’acqua pazza, ben presto si svelerà la vera identità dell’inquilino, ma avrà detto la verità?