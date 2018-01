Canolo celebra la Festa della Befana con i “Cunti canolesi”

Condividi

A Canolo (RC), sabato 6 gennaio, dalle ore 16.00 alle ore 20 presso il Centro di aggregazione, l’associazione Thaletes organizza “La Festa della Befana”, un pomeriggio con “Cunti ” tradizionali canolesi, favole, giochi, musica, balli e un ricco buffet.

In una magica e divertente cornice, Canolo aspetta bambini e grandi per vivere l’emozione dell’incontro con la simpatica vecchietta che, viaggiando sulla sua scopa in lungo e in largo, porterà doni a tutti i bambini.