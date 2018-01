Borgia, Scolacium in Christmas tra fiabe e biscotti e racconti al Parco

Condividi

Si chiude in bellezza la programmazione natalizia al Parco archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia (Cz), che con Scolacium in Christmas conferma di non essere solo Armonie d’Arte Festival d’estate, ma sempre più, con la Fondazione Armonie d’Arte in qualità di gestore dei servizi aggiuntivi e dell’animazione del Parco, luogo di incontro e intrattenimento culturale e conviviale tutto l’anno, con approfondimenti su temi storici, letterari e sociali, laboratori per i giovani, le famiglie e le scuole, spazio di arte a trecentosessanta gradi, presentazione di libri, degustazioni e cene a tema, mostre e molto altro.

In una stagione invernale che continua a regalare scorci e atmosfere piene di fascino e incanto a chi voglia visitare l’antica città romana racchiusa nel Parco, le rovine normanne e bizantine, il Museo e lo straordinario uliveto secolare in cui tutto ciò è mirabilmente immerso (si ricorda che il Parco è aperto e visitabile tutti i giorni tranne il lunedì, dalle h. 9.00 ad un’ora prima del tramonto da aeronautica militare, che nel mese di gennaio equivale a dire alle h. 15.00), la Fondazione propone attività a tema delle festività in corso.

Il calendario si concluderà quindi con questo fine settimana : sabato 6 gennaio con “Arriva la Befana”, un laboratorio-merenda per i più piccoli tra fiabe e biscotti, in compagnia della vecchietta più buona e conosciuta dall’immaginario collettivo (costo 3 euro a bambino, dalle h. 11.00 alle h. 13.00, per info e prenotazione obbligatoria 349/0879980).

Mentre per domenica 7 gennaio, sempre dalle ore 11.00 alle 13.00, è prevista la “Passeggiata al Parco” insieme alla guida attoriale Emi Bianchi, che racconterà in modo assai fascinoso e suggestivo storia, miti e leggende delle festività di fine e inizio anno nell’antica Roma e nel Medioevo. Al termine sarà possibile degustare un “Aperitivo in Red”, con prodotti “rossi” dop del territorio calabrese e magno greco (7 euro a persona, gratuito under 12, dalle h. 11.00 alle h. 13.00, per info e prenotazione obbligatoria 349/0879980).

Si conclude così il calendario speciale di attività a tema natalizio e non solo, fra passato e presente, che la Fondazione Armonie d’Arte ha dedicato al Parco Scolacium, consultabile sul sito e pagina facebook “Terre di Scolacium”, pensato per coniugare la cultura con l’identità territoriale, nel clima lieve e giocoso delle festività più “armoniose dell’anno”. E proprio in questa ottica, grazie al partenariato fra Fondazione Armonie d’Arte e Magna Grecia Lifestyle, il bookshop del Parco è diventato anche “Bottega delle Identità”: un luogo unico nel suo genere che ha iniziato a raccogliere, custodire e proporre autentiche filiere identitarie di Calabria e del Sud Italia e iniziative speciali, prodotti editoriali, artigianali e agroalimentari dei singoli territori da conoscere, apprezzare, donare.

Scolacium così, da straordinario luogo della storia da visitare, della natura e del paesaggio da godere, diventa sempre più “luogo dello stare insieme, dell’incontrare, del fare”, un presidio culturale a tutto campo, di performance ma anche di informazione, educazione e divertimento, che coniuga la Calabria di ieri con quella di oggi: è “Scolacium experience”, fortemente voluto dal presidente Chiara Giordano e che la Fondazione tutta sostiene oggi anche in termini di comunicazione e immagine complessiva, nelle occasioni di promozione e visibilità in Italia e nel mondo, come strumento strategico per il turismo e come opportunità di complessivo sviluppo per tutta la regione.