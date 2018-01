Bevacqua in I Commissione: Approvare subito la legge istitutiva Corigliano-Rossano

Condividi

“La legittima richiesta di audizioni non può essere motivo per inammissibili dilazioni: la legge istitutiva del Comune unico Corigliano-Rossano va portata in Consiglio e approvata”. È quanto ha dichiarato ieri il consigliere Bevacqua, intervenendo in Commissione Affari Istituzionali. “Partecipando oggi alla seduta dedicata alle audizioni richieste dai sindaci e dalle associazioni presenti sui territori – ha affermato Bevacqua – ho dovuto, mio malgrado, registrare la presenza di posizioni ancora divergenti e talora confuse, laddove, invece, dal punto di vista istituzionale, la situazione non dovrebbe dare adito a dubbi. Dopo la manifestazione di volontà espressa dalle due comunità interessate, infatti, l’istituzione o meno del Comune unico non può più essere oggetto di discussione: siamo di fronte a un dato di fatto ormai acclarato e, di fronte all’espressione chiara della volontà popolare, la politica non può giocare a tergiversare. Non ci è concesso di considerare il referendum come una mera indicazione: il referendum ha sancito la fusione e, in quanto classe dirigente, abbiamo il puntuale obbligo di garantire la correttezza delle istituzioni, recependo il responso dei cittadini”. “I tempi dell’iter, d’altronde – ha proseguito Bevacqua – sono dettati in maniera inequivocabile dalla normativa vigente. Ebbene, poiché la pubblicazione è avvenuta e la proposta di legge istitutiva del Comune unico è stata dichiarata, dal Settore Legislativo del Consiglio, pienamente in linea con il quadro ordinamentale vigente, adesso c’è soltanto da licenziarla e approvarla”. Dopo di che, una volta entrato in carica il Commissario – ha concluso Bevacqua – la normativa già prevede che egli si avvalga della collaborazione dei due ex sindaci, così come la ratio stessa di tutto il procedimento avvalora l’opportunità della massima partecipazione dei territori e delle associazioni maggiormente rappresentative. La partecipazione è non soltanto opportuna ma necessaria perché il processo di fusione giunga a compimento e dia i frutti attesi. Quel che però, in qualità di legislatori regionali, non possiamo accettare è la presunzione di chi si vorrebbe arrogare l’inesistente diritto di porre ostacoli pretestuosi: il Consiglio regionale non può tentennare di fronte al dovere della necessaria fermezza. La massima espressione della democrazia regionale non può essere governata dall’improvvisazione e da spinte localistiche che ne sminuirebbero e mortificherebbero la funzione, il ruolo e, soprattutto, i doveri derivanti”.​