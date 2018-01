Bagnara Calabra, inaugurazione biblioteca comunale e centro multimediale

Condividi

L’amministrazione comunale di Bagnara guidata dal sindaco Gregorio Frosina, porta a casa l’ennesimo successo ma questa volta è grazie al grande cuore e senso di civiltà dei cittadini che questo traguardo atteso da anni è stato possibile raggiungerlo.

“Nei mesi scorsi, grazie alla generosità della famiglia Lopresto che ha concesso al Comune di Bagnara in donazione i locali, l’Amministrazione Comunale ha proceduto alla ristrutturazione degli stessi ammodernandoli e destinandone l’uso a Biblioteca Comunale e Centro Multimediale, rendendola quindi nuovamente fruibili ai cittadini – ha dichiarato l’assessore alla cultura Franco Maiorana – I lavori di ammodernamento e di ristrutturazione hanno come scopo quello di rendere fruibile la stessa anche alle scolaresche che avranno a disposizione una saletta ove poter approfondire documenti storici cartacei e informatici”.

L’inaugurazione della Biblioteca Comunale e Centro Multimediale, previsto per sabato 27 gennaio 2018, rappresenta un’importante conquista per la nostra città, ha chiarito Maiorana, un’espressa volontà di questa Amministrazione a far ripartire un importante strumento per la crescita culturale.

“In questi giorni numerosi sono i cittadini bagnaresi e non, che hanno contattato i nostri uffici per donarci libri di importanza storica, culturale e divulgativa che andranno ad arricchire la nostra Biblioteca. Nel rinnovare la gratitudine alla famiglia Lopresto – ha concluso Maiorana – questa Amministrazione si impegnerà affinché la Biblioteca assuma, insieme ad altre iniziative in serbo, funzione di traino per lo sviluppo culturale del nostro paese”.

Impegno che andrà oltre la semplice, quanto scontata, garanzia della apertura e chiusura dei locali, impegno che intende dotarsi nel tempo di figure professionali, di collaborazioni che accrescano il valore sia dal punto conservativo del patrimonio di libri in atto, sia nello sviluppo e crescita della Biblioteca stessa.

Con l’inaugurazione della Biblioteca Comunale e Centro Multimediale si mette la prima pietra, le basi, per un ulteriore sviluppo della città in un campo fondamentale quale è quello della Cultura.

Così la squadra Frosina ha dimostrato di aver preso a cuore le sorti della città senza trascurare nulla, facendo ripartire il cuore pulsante di un paese ricco di cultura e tradizione. L’auspicio è che la cittadinanza partecipi numerosa a un evento che dimostra, ancora una volta, la volontà e l’impegno per cambiare rotta.