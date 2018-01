Attivo lo sportello “Resto al sud” Unci Calabria- Confartigianato

Condividi

Da giorno 15.01.17 sarà possibile presentare le candidature per la partecipazione al bando “RESTO AL SUD”. Progetto che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, promosso dal Ministro per la Coesione territoriale ed il Mezzogiorno, cui Invitalia è il soggetto gestore.

Con “Resto al sud” sarà possibile avviare attività di produzione di beni e servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e il commercio. Le agevolazioni coprono il 100% delle spese e prevedono:

contributo a fondo perduto, pari al 35% del programma di spesa

finanziamento bancario, pari al 65% del programma di spesa, concesso da un istituto di credito che aderisce alla convenzione tra Invitalia e ABI, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI



Le agevolazioni sono rivolte ai giovani tra 18 e 35 anni che:

siano residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda di finanziamento

trasferiscano la residenza nelle regioni indicate dopo la comunicazione di esito positivo

non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento

non siano già titolari di altra attività di impresa in esercizio

Possono presentare richiesta di finanziamento le società, anche cooperative, le ditte individuali costituite successivamente alla data del 21 giugno 2017, o i team di persone che si costituiscono entro 60 giorni (o 120 se residenti all’estero) dopo l’esito positivo della valutazione.

Per chiunque volesse ricevere maggiori informazioni l’UNCI CALABRIA E la CONFARTIGIANATO in sinergia hanno attivato uno sportello a cui potersi rivolgere per:

Informazioni partecipative e normative

Consulenza preliminare

Predisposizione formulario di progetto e business plan

Assistenza in tutte le fasi progettuali

Consulenza e assistenza sulla rendicontazione

L’iniziativa dello sportello è stata fortemente voluta considerando l’importante opportunità che costituisce il bando per tutti i giovani intenzionati a creare realtà di impresa nel loro territorio.