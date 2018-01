Anci Calabria, il saluto del presidente Callipo al prefetto Latella

Condividi

“Felici per il suo nuovo prestigioso incarico, ma anche sinceramente dispiaciuti di dover salutare una persona caratterizzata da grandi doti umane e da un profondo senso dello Stato”.

Il presidente di Anci Calabria saluta il prefetto Luisa Latella, che ha assunto l’incarico di commissario straordinario delle Universiadi.

“Latella – ha detto Callipo – ha sempre saputo esprimere una grande capacità d’ascolto, unita alla ricerca di soluzioni quanto più possibile condivise. Una dote che è stata ancora più decisiva quando, negli ultimi anni, ha guidato la prefettura di Catanzaro, con funzioni di coordinamento tra tutte le prefetture Calabresi. Da questa postazione, ha saputo esprimere una grande capacità d’ascolto, unita alla ricerca di soluzioni quanto più possibile condivise. L’approccio sinergico e collaborativo, pur nel rispetto del suo ruolo apicale, ha consentito il raggiungimento di obiettivi che, altrimenti, sarebbero stati molto difficili da conseguire. È il caso, ad esempio, della massiccia adesione dei Comuni calabresi allo Sprar, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Un lavoro certosino, condotto in costante collaborazione con Anci Calabria, che ha permesso alla nostra regione di diventare un esempio da seguire. Fondamentale anche il suo impegno sulla problematica legata al rinnovo dei contratti degli ex Lsu e Lpu. Insomma, auguriamo al prefetto Latella buon lavoro per il suo nuovo incarico, ma il rammarico per la sua partenza resta”.