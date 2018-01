Amantea -“Dislessia – DSA e BES. Ruoli e competenze in materia di apprendimento”

Si è tenuto venerdì 19 gennaio, presso il Mediterraneo Palace Hotel di Amantea, l’incontro informativo/formativo dal titolo “Dislessia – DSA e BES. Ruoli e competenze in materia di apprendimento”.

L’incontro è stato promosso dall’Associazione Potenziamenti, in collaborazione con il Comune di Amantea, il Rotary Club Amantea, le Istituzioni Scolastiche del territorio che hanno aderito all’evento attraverso le Dirigenti Antonella Bozzo, Caterina Policicchio e partecipato con oltre 200 presenze tra docenti, genitori e studenti.

L’iniziativa si inserisce in una serie di incontri informativi e formativi che l’Associazione Potenziamenti da anni organizza sul territorio regionale con lo scopo di sensibilizzare la società alla tematica e, allo stesso tempo, favorire la diffusione della cultura sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e sui Bisogni Educativi Speciali (BES) www.dislessia360.it

L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali da parte della presidente dell’Associazione Potenziamenti, Teresa D’Andrea, e dell’Assessore Francesca Policicchio in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale. Hanno fatto seguito i saluti del presidente del Rotary Club Amantea, Antonio Morelli, che ha sottolineato come uno degli scopi del Rotary sia quello di essere una forza-azione di stimolo e di incitamento per gli Enti pubblici e le Associazioni.

Quattro sono stati i momenti centrali di formazione/informazione:

Il tema dei DSA visto attraverso l’analisi dei dati provenienti dal territorio calabrese, sia dal punto di vista delle risorse che arrivano da leggi nazionali e regionali, sia per quelli che sono gli obblighi e le carenze espresse a vari livelli dal territorio. Nel suo intervento la presidente D’Andrea ha sottolineato l’importanza di tutelare e favorire il “Diritto ad Apprendere” per tutti gli studenti che, per qualunque causa, si esprimono ed apprendono con modalità personali a volte distanti dai modelli di riferimento. Il diritto all’apprendimento è un valore imprescindibile che ha guidato, e continua a farlo, le azioni sociali dell’Associazione. L’intervento si è concluso con una chiamata all’azione rivolta essenzialmente a docenti e genitori: contribuire alla “fioritura” dei giovani ricordando la responsabilità degli adulti ed il loro ruolo centrale nel supportare ciascun bambino con ciò di cui ha bisogno per realizzarsi pienamente;

Gianpaolo De Luca, pediatra socio del Rotary Club di Amantea, ha invece evidenziato il ruolo del medico pediatra nella rilevazione precoce del disturbo;

La stesura del Piano Didattico Personalizzato partendo dalla rilevazione dei bisogni di ogni studente, distinguendo le misure compensative e dispensative adeguate sia per i Bisogni Educativi Speciali che per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, è stato il tema centrale dell’intervento condotto da Natalia Marianna Iannazzo, tutor dell’Apprendimento, esperta in didattica per DSA e BES e volontaria dell’Associazione Potenziamenti;

L’avvocato Francesca Acri, specialista in pedagogia giuridica tutela dell’infanzia e dell’adolescenza ed anch’essa volontaria dell’Associazione Potenziamenti, ha condotto la platea tra gli aspetti etici e legali di BES e DSA, invitando scuola e famiglia alla mediazione ed alla stesura di un patto formativo volto a tutelare i diritti degli studenti ma anche quelli della scuola.

L’iniziativa si è conclusa con l’estrazione del biglietto vincente della pesca di beneficenza “Aiutaci con il Cuore” organizzata grazia al contributo della gioielleria Basso che da tempo è impegnata nel sostenere le iniziative dell’Associazione Potenziamenti. I fondi raccolti saranno destinati al progetto di rilevazione precoce dei casi di sospetto DSA, tema centrale che scaturisce dai pochi casi diagnosticati in Calabria rispetto alle attese.

Approfondimenti:

Cosa sono i Bisogni Educativi Speciali

Nel corso della vita di ognuno di noi possono presentarsi difficoltà che richiedono una particolare cura ed attenzione per arrivare ad una soluzione positiva e di benessere psico-fisico.

Tali esigenze possono avere carattere continuativo oppure presentarsi per periodi circoscritti della vita, in quanto le cause che sono alla loro base possono essere di origine fisica, biologica, fisiologica, psicologica o sociale. Quando tali necessità si manifestano è fondamentale garantire alla persona il diritto al successo

formativo.

In tale senso si esprime anche la normativa recente. Tutto deve concorrere alla creazione di un quadro condiviso fra genitori, insegnanti, educatori ed operatori sanitari. Per quanto riguarda le competenze della scuola, la progettazione di una didattica personalizzata ed individualizzata, deve partire già dalle prime fasi di scolarizzazione.

Cosa sono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento

Il termine DSA si riferisce a disturbi delle abilità scolastiche caratterizzati da una significativa difficoltà nell’acquisizione di abilità di lettura, scrittura e calcolo che interferiscono con il normale funzionamento del soggetto.

Carattere fondamentale dei DSA è la specificità: si tratta infatti di disturbi che interessano uno specifico dominio di abilità in modo significativo, ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale.

La dislessia è una difficoltà che riguarda la capacità di leggere e scrivere in modo corretto e fluente.

Leggere e scrivere sono considerati atti così semplici e automatici che risulta difficile comprendere la fatica di un bambino dislessico.

Oltre alla dislessia anche i disturbi definiti come: disgrafia (cattiva grafia), disortografia (frequenti errori ortografici), discalculia (difficoltà nel calcolo), sono Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

In genere il disturbo si manifesta nel momento in cui il bambino impara a leggere e a scrivere. I segnali più frequenti, che devono far pensare alla presenza di dislessia, fanno la loro comparsa già nei primi anni di scuola.