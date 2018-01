Alkmeon: i ruoli di assistente, igienista dentale e personale di segreteria

Condividi

Si è svolto, oggi 27 Gennaio, il corso dedicato ai ruoli dell’assistente alla poltrona, dell’igienista dentale e del personale di segreteria. Nel centro studi “Alkmeon”, del Polo biomedico Zeusi che ospita anche la Calabrodental oltre 150 sono stati gli esperti del settore giunti da tutta la Calabria che hanno partecipato al corso di aggiornamento professionale tenuto dal Dott. Giuseppe Marano. Già docente del Corso di Perfezionamento in Gnatologia Posturale, nonché cultore della materia presso le cattedre di Patologia Speciale Odontostomatologica e Clinica Odontostomatologica del CLOPD dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Ha anche insegnato Fisica sanitaria presso il Corso di Laurea per Fisioterapisti dell’Università “La Sapienza” di Roma, nonché docente del corso di perfezionamento in Implantologica dell’Università di Chieti.

Autore di numerose pubblicazioni su riviste del settore, ha curato l’edizione italiana del libro “Radiologia Odontoiatrica. Principi ed interpretazione” di White e Pharoah e del libro “Patologia Orale in Sintesi” di Scully et al., edito dalla EMSI.

Attualmente svolge la libera professione tra Roma e Crotone, collaborando con il Day Surgery della Casa di Cura Calarodental.

“Il corso dedicato al ruolo di tutto lo staff odontoiatrico nasce con l’obiettivo di realizzare nel modo migliore possibile il percorso implantare per il paziente – ha affermato il Dott. Marano – quindi dall’accoglienza all’interno dello studio, all’intervento chirurgico vero e proprio, che dovrà avere il supporto da parte dell’assistenza, al prosieguo poi, del follow-up del paziente e quindi la possibilità anche degli igienisti per assicurare il successo del nostro trattamento impiantare”.

“Il messaggio che voglio lasciare infatti – ha concluso il relatore – è quello di fare questa professione con entusiasmo, di lasciare sempre a casa eventuali dissapori e di vivere in simbiosi con tutto il personale dello studio perché l’armonia viene percepita dal paziente e noi abbiamo il dovere di trasmettere al paziente quella sicurezza che serve per fargli capire di essere in un ambiente confortevole”.

All’incontro erano presenti anche grandi professionisti del settore, tra cui il Prof. Massimo Marrelli, Direttore Sanitario della Casa di Cura Calabrodental che ha sottolineato l’importanza dei corsi di formazione di aggiornamento anche per l’integrazione dei saperi e delle conoscenze, che possono essere frutto di modifiche anche all’interno dei propri laboratori.