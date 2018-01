Agricoltura e alimentazione, bonifica e irrigazione forum Coldiretti

Condividi

Venerdì 19 dicembre p.v. dalle 9,00 si svolgerà al “Centro Congressi La Principessa” a Campora San Giovanni – Amantea(CS) il Forum Regionale della Coldiretti Calabria e dell’ANBI Calabria, giunto alla tredicesima edizione. per i temi dell’agricoltura e dell’alimentazione e alla ottava su Bonifica e Irrigazione. Saranno presenti al massimo livello, rappresentanti politici e dirigenziali della Regione Calabria, parlamentari nazionali, presidente Nazionale dell’IXE, sindaci, dirigenti nazionali e regionali della Coldiretti e dell’ANBI, esponenti della magistratura e delle forze dell’ordine, della Chiesa e di primarie strutture economiche, agricole ed agroalimentari, rappresentanti di forze sociali e associazioni Un appuntamento dinamico, per alcuni versi inedito nel panorama calabrese, con al centro l’innovazione, risorse comunitarie, Consorzi di Bonifica sempre di più rete amica della Calabria e fondamentali per il territorio, le comunità e la gestione irrigua; ed ancora cibo, legalità, accoglienza e lavoro progetti per l’agroalimentare calabrese, norme e risorse per un futuro per i giovani. L’edizione si preannuncia come sempre avvincente e ricca di novità oltre ad essere una bella sorgente di energia. Il Forum Coldiretti, che può essere seguito in diretta streaming sulla pagina https://it-it.facebook.com/coldiretti.cosenza/ è un autorevole e qualificato appuntamento per le imprese della filiera agricola e agroalimentare calabrese. Una intensa giornata all’insegna della pragmaticità, durante la quale si affronteranno temi cruciali e decisivi con l’obiettivo di continuare ad attuare la capacità innovativa delle aziende agricole per aumentare reddito e spazi di mercato. La Nuova Coldiretti in un confronto serrato con le Istituzioni e portatori d’interesse, con il Forum anticipa e consolida “tempi e scelte” indicando cosa accadrà e cosa occorre fare subito per quanto riguarda i bisogni delle imprese. “E’ una occasione nella quale – commenta Pietro Molinaro – mettiamo a regime tematiche di grande attualità e lanciamo una serie di proposte”. Il Forum sarà anche palcoscenico per le imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani che porteranno le loro storie di successo visibili nel salone Calabria in rete dell’agroalimentare e dell’Innovazione. Il Forum, è una realtà consolidata e innovativa che in questi anni, Coldiretti e ANBI Calabria stanno portando avanti, per riaffermare un rinnovato ruolo dell’agricoltura e della sua capacità di creare sviluppo vero e occupazione diretta e indiretta, come confermano gli indicatori economici.