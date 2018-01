Il 17 gennaio a Mottafollone (CS) si svolge la Festa Di Sant’Antonio Abate

Condividi

Sant’Antonio Abate, eremita egiziano, patrono degli animali domestici e di tutti coloro che lavorano il fuoco: la leggenda narra che Sant’Antonio si recò all’inferno per contendere al demonio le anime dei peccatori, mentre il suo maialino creava scompiglio tra i demoni : per questo motivo si parla di “Fuoco di Sant’Antonio”, un insieme malattie dermiche che si presentano sottoforma di eritemi e che si dice l’eremita riuscisse a curare.

La festa è molto sentita dai Mottafollonesi e conta molti partecipanti ogni anno poichè la festa viene ripetuta due volte durante il corso dell’anno, il giorno del 17 gennaio e la settimana dal 10 al 17 agosto, realizzata appositamente per gli emigranti che ritornano in ferie nel borgo di Mottafollone.

Nella mattinata del giorno 17 gennaio, il borgo ospiterà nella “Fiera di Sant’Antonio Abate” in Piazza Indipendenza, Piazza Croce della Palme, Via Fratelli Bandiera e Via Roma, stands alimentari che esporranno e venderanno prodotti locali tipici, e stands che proporranno prodotti dell’artigianato locale, ma non solo, infatti saranno presenti anche commercianti nel settore moda per i più giovani e giocattoli per i bambini.

Infatti molti adulti ricordano questa fiera come il giorno in cui da bambino si andava in giro felici per gli stands con i genitori per avere in regalo un gioco nuovo.

Durante il pomeriggio del 17 gennaio vengono celebrate due funzioni religiose e la Sacra Processione per le vie del Borgo, accompagnata dalla banda musicale che condurrà la statua di Sant’Antonio Abate fino alla chiesetta di Sant’Antonio che sorge sul declivio orientale della collina di Mottafollone per poi fare rientro nella Chiesa Madre “Purificazione di Maria Vergine” da poco restaurata.

Alla sera i fuochi artificiali faranno da cornice alla chiusura di una giornata di festa e di ritiro spirituale.

