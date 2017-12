Varapodio (RC), il 29 dicembre il via al reading del poeta Raffaele Virdia

Condividi

“… Mandatu senza mancu nu sprenduri, / mu nasci nta na grutta u Redenturi”.

Con questi versi del poeta varapodiese Raffaele Virdia, venerdì prossimo, 29 dicembre 2017, alle ore 18.30, presso la Chiesa di San Nicola Vescovo, in Varapodio (RC), la locale PRO LOCO “La Coppa Vitrea”, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, darà il via al reading di testi tratti dalla letteratura di ogni tempo sul Natale. Un reading “multiforme”, intreccio di voci autorali tra il Natale del Cristo e la tradizione popolare, in cui non verrà trascurata nemmeno la voce di insigni scrittori laici che hanno tramandato loro scritti in termini di “universalità” del messaggio di amore fraterno. All’invito della PRO LOCO, presieduta dall’avv. Maria Rosa Ferraro, hanno prontamente aderito le associazioni culturali Geppo Tedeschi (Oppido Mamertina) e la sua presidente Maria Frisina; Roubiklon (Lubrichi) col suo presidente Rocco Polistena e CulturalMente (Amato di Taurianova), guidata da Maria Fedele.

A questi si aggiungeranno le voci di scrittori e volti locali, da Saverio Italiano a Marzia Matalone; da Antonio Roselli allo stesso Sindaco Orlando Fazzolari; le varapodiesi Cristina Morabito ed Eleonora Alessi.

A curare gli interventi musicali un quartetto di tutto rispetto, i FAGOTT COMIQUE (Emmanuele Saccà, Giovanni Epasto, Vincenzo Calipari e Maria Rosa Ascrizzi).